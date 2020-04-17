При Беглове правительство стало богаче

Вечером в пятницу, 17 апреля, члены городского правительства Петербурга отчитались о своих доходах за 2019 год. У чиновников, получивших посты после прихода к власти Александра Беглова, они заметно выше, чем у старожилов Смольного. Сам губернатор пока о своем состоянии не сообщил.

Максим Соколов и Александр Беглов

Самым состоятельным членом правительства оказался вице-губернатор Максим Соколов, отвечающий за инвестиции и туризм. Почти весь 2019 год он проработал в руководстве "Группы ЛСР". Его доход составил 247,9 млн рублей.

Супруга Соколова задекларировала 55,7 млн рублей, две квартиры, два жилых дома и прочую недвижимость, три земельных участка, два автомобиля, прицеп и моторную лодку. Она стала самой состоятельной женой члена городского правительства. В пользовании несовершеннолетнего ребенка супругов Соколовых - койко-место в Швейцарии.

51,9 млн рублей задекларировал вице-губернатор Максим Шаскольский, курирующий вопросы энергетики и тарифного регулирования. Он работал в Смольном с января 2019 года. В прошлом году чиновник о доходах не отчитывался.

Теперь Шаскольский сообщил о владении двумя жилыми домами (187 и 149,4 кв.м), квартирой площадью 170,4 кв. м и долей в квартире площадью 77,5 кв. м, тремя земельными участками, тремя парковочными местами и долями в девяти нежилых помещениях.

Доход Евгения Елина составил 38,6 млн рублей. Весь прошлый год он работал в Смольном. На должность вице-губернатора его утвердили 23 января 2019 года, а до этого он был советником главы города. Декларацию по доходам в прошлом году Елин, как и Шаскольский, не подавал. Чиновнику принадлежат две квартиры площадью 179,1 и 64,3 кв. м, три машино-места и автомобиль Mercedes Benz U 300.

Доход председателя комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова за год вырос более чем в шесть раз и составил 13,9 млн рублей. По итогам 2018 года на тот момент лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Капитанов задекларировал 2,1 млн рублей. Вероятно, средства увеличились за счет продажи транспортных средств. В новой декларации политик не сообщил о наличии Chevrolet Suburbia и Lamborgini Murgielago LP640, которыми раньше владел.

На работу в Смольный Капитанов перешел в июне 2019 года. Должность председателя комитета он получил после того как ЛДПР выдвинула его конкурентом Беглова на губернаторские выборы.

9 млн рублей заработал Владимир Княгинин, отвечающий в Смольном за науку и профессиональное образование. Ему принадлежат две квартиры общей площадью 119,3 и 96,3 кв. м. Последняя - в совместной собственности с супругой.

Старожил Смольного, вице-губернатор по культуре и безопасности Владимир Кириллов, как и год назад, отчитался о 5,8 млн рублей дохода. При этом, если в прошлый раз он оказался самым состоятельным членом городского правительства, то теперь его обошли сразу пять чиновников, получивших свои посты уже при Беглове.

Еще один смольнинский долгожитель, вице-губернатор-"хозяйственник" Николай Бондаренко заработал 4,7 млн рублей. По итогам 2018 года его доход был меньше на 1,7 млн рублей. В его собственности по-прежнему квартира площадью 67,7 кв. м, земельный участок и автомобиль Mercedes Benz Gle-300.

Николай Бондаренко, Эдуард Батанов, Евгений Елин

4,4 млн рублей заработал пришедший в Смольный в январе 2019 года Эдуард Батанов. Год назад заместитель Беглова о доходах не отчитывался. В этом году он сообщил о владении тремя квартирами (119; 102,1 и 95,2 кв. м), даче с земельным участком и небольшой хозяйственной постройкой, а также двумя автомобилями.

Доход вице-губернатора по внутренней политике Ирины Потехиной за год оказался на прежнем уровне - 4,2 млн рублей. По итогам 2018 года Потехина отчитывалась в министерстве просвещения, где она работала. На должность вице-губернатора чиновница пришла в декабре 2019 года.

В ее собственности - квартира площадью 249,6 кв. м, два жилых дома (189,1 и 50,7 кв. м) с земельными участками, автомобиль и два парковочных места.

"Строительный" вице-губернатор Николай Линченко отчитался о 3,9 млн рублей дохода. Он владеет долями в двух квартирах площадью 56,5 кв. м каждая и проживает в жилом доме площадью 248,5 кв. м, принадлежащем его жене. Супруга, кстати, заработала почти втрое больше чиновника - 11,3 млн рублей. Помимо жилого дома с участком, она владеет квартирой, двумя нежилыми помещениями, автомобилем BMW X5 и местом в паркинге.

Председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, вошедший в правительство в сентябре 2019 года, отчитался о доходе в 3,5 млн рублей. Это примерно на 1,1 млн рублей больше, чем годом раньше. Недвижимость, находящаяся в собственности Григорьева, при этом не изменилась.

Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков заработал за год 3,3 млн рублей. Его доход вырос почти на 600 тысяч. Недвижимость и автомобиль в собственности остались прежними.

Самый "скромный" доход оказался у заместителя и руководителя администрации Беглова Валерия Пикалёва. Он отчитался о сумме в 2,7 млн рублей. Эти деньги Пикалёв заработал, отчасти, в правительстве Ленинградской области. Он был вице-губернатором соседнего региона до ноября 2019 года, после чего его пригласили в Смольный.

Пикалёву принадлежат две квартиры площадью 111,2 и 88,4 кв. м, частный дом с участком и нежилое помещение. В автопарке чиновника - автомобиль Mercedes Benz GL 350, три мотоцикла, малый катер, снегоболотоход и три прицепа.

По оригинальности коллекции транспортных средств с Пикалёвым может сравниться только Капитанов. Бывший депутат ЗакСа по-прежнему владеет знаменитым грузовиком, на котором позапрошлой зимой демонстративно убирал снег, и кадиллаком. Также в собственности чиновника автомобиль Porsche Cayenne Turbo, скутер и два прицепа.

У вице-губернатора Кириллова в гараже стоят снегоход, моторная лодка и ретро-автомобиль ГАЗ М-21. Не считая грузовика Капитанова, это единственная отечественная машина, задекларированная членами городского правительства. Самая популярная марка автомобиля в их семьях - Mercedes. Члены правительства и их жены отчитались в общей сложности о пяти машинах этой марки.

Своих автомобилей нет у Линченко, Соколова, Григорьева и Княгинина. Причем собственным транспортным средством не владеет и жена Княгинина.

Не опубликовал декларацию только "медицинский" вице-губернатор Олег Эргашев, совсем недавно пополнившего ряды чиновников. Губернатор традиционно отчитывается о своих доходах отдельно, во второй половине мая.

Сергей Еремеев

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