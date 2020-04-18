ЛДПР призывает полицию помешать КПРФ возложить цветы к мавзолею Ленина

ЛДПР обратилась к правоохранительным органам с призывом запретить делегации КПРФ возлагать цветы к мавзолею Ленина 22 апреля, сообщает партия в Telegram.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что делегация коммунистов намерена традиционно возложить цветы к мавзолею в день рождения Владимира Ленина. ЛДПР считает это "грубейшим нарушением правопорядка в период эпидемии" коронавирусной инфекции.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что к коммунистам могут присоединиться "некоторые несознательные граждане, чтобы под видом участия в акции просто погулять по Красной площади".

"Мы все должны находиться в самоизоляции. А если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и все-таки пойдут к мавзолею, то предлагаем всю их делегацию арестовать и в конечном счете распустить и запретить КПРФ", - заявил Жириновский.