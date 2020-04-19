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14:42

В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём фигурант дела "Сети" жаловался на побои

фото ЗакС политика В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём фигурант дела "Сети" жаловался на побои

На территории посёлка Горелово в Ленинградской области прекращает свою работу следственный изолятор №6: этой информацией поделился член Общественной наблюдательной комиссии Анна Оснач с изданием "Медиазона".

Пока что на объекте продолжает функционировать туберкулезная больница, в которой держат арестантов, в том числе, с подозрением на COVID-19. Остальные перевозятся в новые отделения "Крестов".

Правозащитники неоднократно называли СИЗО "пыточным". К примеру, фигурант дела "Сети"* признана  Юлий Бояршинов, который провел в нем пять месяцев, рассказывал о случаях заболевания чесоткой, избиениях сокамерников, угрозах изнасилования, а также о перенаселении. Суд при этом счел условия его содержания удовлетворительными.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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11:21 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

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