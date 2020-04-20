Петербургским муниципалам не разрешили голосовать дистанционно

Депутат местного совета может голосовать, только лично присутствуя на заседании, любое заочное заседание исключается. Об этом сообщил Совет муниципальных образований Петербурга в письме главам муниципалитетов.

Председатель Совета Всеволод Беликов сослался на федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления и разъяснения, опубликованные на сайте комитета Госдумы по федеративному устройству.

Также он сообщил, что обратился в Общероссийский конгресс муниципальных образований с просьбой внести законодательную инициативу, которая бы позволила проводить дистанционные заседания.

Отметим, что в отдельных муниципальных образованиях Петербурга голосование с помощью видеоконференций начали применять еще в середине марта.