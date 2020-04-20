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Муниципал

10:45

Петербургским муниципалам не разрешили голосовать дистанционно

фото ЗакС политика Петербургским муниципалам не разрешили голосовать дистанционно

Депутат местного совета может голосовать, только лично присутствуя на заседании, любое заочное заседание исключается. Об этом сообщил Совет муниципальных образований Петербурга в письме главам муниципалитетов.

Председатель Совета Всеволод Беликов сослался на федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления и разъяснения, опубликованные на сайте комитета Госдумы по федеративному устройству.

Также он сообщил, что обратился в Общероссийский конгресс муниципальных образований с просьбой внести законодательную инициативу, которая бы позволила проводить дистанционные заседания.

Отметим, что в отдельных муниципальных образованиях Петербурга голосование с помощью видеоконференций начали применять еще в середине марта.

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