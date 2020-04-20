Резник предложил депутатам ЗакСа отложить выборы почетных граждан Петербурга

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания 20 апреля рассмотрела кандидатуры на присвоение звания "Почетного гражданина Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба ЗакСа. Вручение почетного звания должно пройти накануне дня города, 27 мая.

Присутствовавший на заседании беспартийный депутат Максим Резник рассказал ЗАКС.Ру, что он выступил перед коллегами с предложением отложить выборы почетных граждан.

- Мне кажется, мы неадекватны происходящему, - объяснил Резник. - Вряд ли 27 мая будет спад [пандемии], а мы в это время планируем выбирать почетных граждан. Но при этом у нас нет времени послушать [вице-губернатора по здравоохранению Олега] Эргашева. Как можно это считать адекватным поведением? Мне кажется, мы неадекватно выглядим.

Депутат напомнил, что годом раньше, когда ничто не мешало выбрать почетных петербуржцев, единороссы этого делать не захотели, сославшись на формальные претензии юридического управления ЗакСа к заявкам кандидатов. Резник уверен, что в дни борьбы с коронавирусом городскому парламенту необходимо в первую очередь работать в качестве проводника информации от власти к населению: приглашать на заседания чиновников Смольного и задавать им вопросы о ситуации в городе.

- Давайте станем проводником этой информации. Это будет нормальный брифинг, посвященный одному вопросу. Только не брифинг в СМИ, а парламентский брифинг. Мы могли бы наладить информационный обмен, чтобы не было паники, - продолжил парламентарий.

Напомним, на должность почетного гражданина Петербурга претендуют четыре человека. Это начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт-песенник Илья Резник, директор федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В. Л. Алмазова Евгений Шляхто. Почетное звание присваивается одному или двум претендентам. Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных петербуржцев.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.