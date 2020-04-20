"Нечем кормить кота": Петербуржцы протестуют против самоизоляции в "Яндекс.Картах"

Петербуржцы в приложении "Яндекс.Карты" оставляют комментарии с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации и помочь населению в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Комментарии появляются массово, однако их модерируют и удаляют. Похожая ситуация наблюдается в ряде других городов: Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Первыми на виртуальный митинг таким образом вышли жители Ростова-на-Дону: у здания правительства региона они оставляют комментарии с требованием введения карантина и государственных гарантий.

Представитель "Яндекс.Навигатора" в разговоре с "Ведомостями" пояснил, что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются. По его словам, если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации.