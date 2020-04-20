В выходные чиновники составили 73 протокола на гуляющих в неположенных местах

В течение 18-19 апреля сотрудники комитета по законности составили 73 административных протокола в отношении горожан, нарушивших правила самоизоляции. Самих нарушений новейших "коронавирусных" статей КоАП за этот период зафиксировано свыше 300, сообщает сайт Смольного.

"Вызывает особую настороженность тот факт, что многие родители подают плохой пример детям. Пренебрежением правилам взрослые мешают формированию у ребенка навыков безопасного поведения", - считает председатель комитета Ольга Аршинова.

По ее мнению, чем больше будет сознательности у граждан, тем быстрее снимут мешающие им органичения на передвижение.

Напомним, до 30 апреля нельзя появляться на детских и спортивных площадках, кладбищах и на территории целого ряда зеленых зон, прописанных в новейшем законодательстве отдельным перечнем.