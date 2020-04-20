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19:27

Депутаты МО "Южно-Приморский" требуют выплатить по 50 тысяч всем работающим гражданам

фото ЗакС политика Депутаты МО "Южно-Приморский" требуют выплатить по 50 тысяч всем работающим гражданам

Группа независимых муниципальных депутатов МО "Южно-Приморский", находящая недостаточными меры материальной поддержки граждан со стороны государства в условиях пандемии коронавируса, обнародовала свои требования.

Правительство, убеждены петербуржцы, должно в ближайшие три месяца дать тремя равными частями каждому работающему гражданину по 50 тысяч рублей, причем первого транша они ждут уже в начале мая. Кроме того, они настаивают на введении кредитных каникул для всех видов кредитов с мая по сентябрь - без дальнейшего увеличения его стоимости. Наконец, трое депутатов требуют отмены всех уже вынесенных штрафов за нарушение режима повышенной готовности во всех регионах.

Эти условия выдвинули муниципальные депутаты Валерий Веремейчик, Александр Кузнецов и Александр Часнык. Их поддерживает коалиция "Объединенные демократы". Ранее они оставили свои подписи под межрегиональным депутатским обращением к президенту и премьер-министру, в котором тоже речь шла о необходимости прямых выплат населению.

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