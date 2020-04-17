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12:38

Муниципалы двух столиц требуют у Путина и Мишустина прямых выплат населению

фото ЗакС политика Муниципалы двух столиц требуют у Путина и Мишустина прямых выплат населению

Муниципалы Москвы и Петербурга, причисляющие себя к "Ассоциации независимых депутатов", разместили электронное обращение к президенту и правительству, в котором выражается несогласие с комплексом действий власти по противодействию пандемии коронавируса и качеством поддержки граждан, попавших в трудное финансовое положение. Пока под документом подписалось 95 депутатов. В их число также вошли депутаты региональных ЗакСов, в том числе петербуржец Борис Вишневский и лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг.

В тексте документа авторы требуют единовременных выплат: всем взрослым гражданам по 25 тысяч и всем детям по 15 тысяч рублей. Требуют они также изучить антикризисные предложения, которые ранее формулировали члены ассоциации - в том числе и публично, в стенах региональных парламентов.

"Если президент и правительство России не готовы принять на себя всю полноту ответственности за судьбу граждан – ввести режим чрезвычайной ситуации  и осуществить выплату пособий на период ЧС, они должны незамедлительно подать в отставку", - гласит одно из заявлений, изложенных в письме.

В мерах противодействия пандемии, расширенных 15 апреля Владимиром Путиным, авторы усматривают, помимо их недостаточности, коррупционный потенциал.


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