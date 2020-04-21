Липецкую зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч за сбор средств для местной больницы

Мировой суд Липецка счел недостоверной опубликованную местной зоозащитницей Екатериной Бильбао информацию и оштрафовал её на 30 тысяч рублей.

Дело в том, что женщина разместила в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" видеозапись, на которой рассказала о якобы нехватке препаратов и оборудования в областной инфекционной больнице, куда направляются пациенты с коронавирусом. Бильбао предложила собрать деньги для врачей. Позднее она известила, что данная информация поступила к ней от волонтера медучреждения.

В ответ с противоположным заявлением выступила главврач больницы Лилия Сироткина, сообщившая, что озвученное Бильбао не соответствует правде. После этого на активистку и составили протокол.

Бильбао инкриминировали ч. 9 ст. 13.15 КоАП, так как, по мнению суда, она "злоупотребила свободой массовой информации", разместив заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения.

Видео, послужившее поводом для штрафа, удалено.