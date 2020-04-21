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10:31

Липецкую зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч за сбор средств для местной больницы

фото ЗакС политика Липецкую зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч за сбор средств для местной больницы

Мировой суд Липецка счел недостоверной опубликованную местной зоозащитницей Екатериной Бильбао информацию и оштрафовал её на 30 тысяч рублей.

Дело в том, что женщина разместила в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" видеозапись, на которой рассказала о якобы нехватке препаратов и оборудования в областной инфекционной больнице, куда направляются пациенты с коронавирусом. Бильбао предложила собрать деньги для врачей. Позднее она известила, что данная информация поступила к ней от волонтера медучреждения.

В ответ с противоположным заявлением выступила главврач больницы Лилия Сироткина, сообщившая, что озвученное Бильбао не соответствует правде. После этого на активистку и составили протокол.

Бильбао инкриминировали ч. 9 ст. 13.15 КоАП, так как, по мнению суда, она "злоупотребила свободой массовой информации", разместив заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения.

Видео, послужившее поводом для штрафа, удалено.

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