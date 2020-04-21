В РФ выявлено 5642 новых случая заражения COVID-19: всего - 52 763 заболевших

За минувшие сутки количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, увеличилось на 5642 человека, информирует оперативный штаб. Таким образом, общее количество инфицированных достигло отметки 52 763.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончался 51 гражданин. Всего с начала эпидемии умерло 456 россиян. При этом из больниц выписали 3872 человека, "победивших" инфекцию.

Роспотребнадзор отчитался о более чем 2,14 млн проведенных тестов на COVID-19.

Наибольшее количество заболевших, традиционно, в Москве и области: 29 433 и 5959 случаев соответственно.

По Северо-Западу ситуация сложилась следующим образом:

В Петербурге — +127 человек (всего - 1973), Ленинградской области — +42 (всего - 496),

Мурманской области — +35,

Смоленской области — +19,

Коми — +16,

Вологодской области — +7,

Калининградской области — +6,

Новгородской области — +6,

Псковской области — +6,

Архангельской области — +4,

Карелии — +3.

Всего в мире коронавирусная инфекция выявлена у почти 2,5 млн человек, погибли свыше 170 тысяч, выздоровели не менее 652 тысяч.