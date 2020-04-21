Милонов просит ЗакС позаботиться о расходах петербуржцев на время пандемии

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обратился по своему предыдущему месту работы, в Мариинский дворец, призывая депутатов проработать варианты облегчения жизни простых петербуржцев. Речь идет о уменьшении налогового бремени или даже временной отмене различных платежей. Сделать это, по мнению Милонова, нужно уже хотя бы потому, что статистика показывает снижение реальных доходов у значительной части горожан. Нечего удивляться, подчеркивает он, тому, что карантиннные меры плохо соблюдаются в условиях, когда люди озабочены выживанием.

"В некоторых регионах власти пошли по пути временной отмены платы за коммунальный ремонт. Наш город мог бы пойти по аналогичному пути и, даже, показать пример. К примеру, не брать денег за уборку общедомового имущества и придомовых территорий — ведь власти и так проводят дезинфекцию площадей в рамках борьбы с вирусом", - полагает федеральный депутат.

Тех граждан, чьи повседневная жизнь и работа особенно пострадали от вынужденной самоизоляции, целесообразно, по мнению Милонова, как минимум до конца пандемии коронавируса освободить от уплаты налога на доход физических лиц.

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