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12:30

Милонов просит ЗакС позаботиться о расходах петербуржцев на время пандемии

фото ЗакС политика Милонов просит ЗакС позаботиться о расходах петербуржцев на время пандемии

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обратился по своему предыдущему месту работы, в Мариинский дворец, призывая депутатов проработать варианты облегчения жизни простых петербуржцев. Речь идет о уменьшении налогового бремени или даже временной отмене различных платежей. Сделать это, по мнению Милонова, нужно уже хотя бы потому, что статистика показывает снижение реальных доходов у значительной части горожан. Нечего удивляться, подчеркивает он, тому, что карантиннные меры плохо соблюдаются в условиях, когда люди озабочены выживанием.

"В некоторых регионах власти пошли по пути временной отмены платы за коммунальный ремонт. Наш город мог бы пойти по аналогичному пути и, даже, показать пример. К примеру, не брать денег за уборку общедомового имущества и придомовых территорий — ведь власти и так проводят дезинфекцию площадей в рамках борьбы с вирусом", - полагает федеральный депутат.

Тех граждан, чьи повседневная жизнь и работа особенно пострадали от вынужденной самоизоляции, целесообразно, по мнению Милонова, как минимум до конца пандемии коронавируса освободить от уплаты налога на доход физических лиц.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон



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