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12:40

Дети Шестуна просят Путина амнистировать их отца

фото ЗакС политика Дети Шестуна просят Путина амнистировать их отца

Семья бывшего главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна записала очередное видеообращение, адресованное Владимиру Путину.

На сей раз родственники арестанта, пребывающего в столичном СИЗО "Матросская тишина", попросили президента об амнистии заключенных.

"Мы просим вас освободить максимально возможное количество заключенных, обвиненных по ненасильственным статьям, чтобы сохранить их жизни - ведь в нашей стране нет смертной казни. Мы надеемся, что вы в силах принять решение, которого так все ждут", - взывает к Путину супруга Шестуна Юлия.

В свою очередь дети переживают за здоровье содержащегося под стражей отца, отмечая, что, вероятнее всего, в изоляторе ему предстоит пробыть ещё не менее года.

"В СИЗО папа обречен на заражение и вряд ли сможет рассчитывать на необходимую медицинскую помощь", - сетует младший сын Шестуна Григорий.

Экс-чиновник страдает от сахарного диабета и ряда хронических заболеваний, полученных им, в том числе, за время пребывания в СИЗО, где он несколько раз устраивал длительные протестные голодовки. Более того, по его информации, в изоляторе могут находиться арестанты с COVID-19 (официальных подтверждений данным сведениям нет - прим. ред.).

Ранее с просьбой к 75-летию Победы амнистировать некоторые категории заключенных выступали как депутаты, так и юристы, правозащитники, политики.

Семья Шестуна уже не единожды обращалась в видеоформате к Путину, призывая президента обратить внимание не тяготы их отца.

С середины 2018 года бывший управленец проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.

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