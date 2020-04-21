Дети Шестуна просят Путина амнистировать их отца

Семья бывшего главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна записала очередное видеообращение, адресованное Владимиру Путину.

На сей раз родственники арестанта, пребывающего в столичном СИЗО "Матросская тишина", попросили президента об амнистии заключенных.

"Мы просим вас освободить максимально возможное количество заключенных, обвиненных по ненасильственным статьям, чтобы сохранить их жизни - ведь в нашей стране нет смертной казни. Мы надеемся, что вы в силах принять решение, которого так все ждут", - взывает к Путину супруга Шестуна Юлия.

В свою очередь дети переживают за здоровье содержащегося под стражей отца, отмечая, что, вероятнее всего, в изоляторе ему предстоит пробыть ещё не менее года.

"В СИЗО папа обречен на заражение и вряд ли сможет рассчитывать на необходимую медицинскую помощь", - сетует младший сын Шестуна Григорий.

Экс-чиновник страдает от сахарного диабета и ряда хронических заболеваний, полученных им, в том числе, за время пребывания в СИЗО, где он несколько раз устраивал длительные протестные голодовки. Более того, по его информации, в изоляторе могут находиться арестанты с COVID-19 (официальных подтверждений данным сведениям нет - прим. ред.).

Ранее с просьбой к 75-летию Победы амнистировать некоторые категории заключенных выступали как депутаты, так и юристы, правозащитники, политики.

Семья Шестуна уже не единожды обращалась в видеоформате к Путину, призывая президента обратить внимание не тяготы их отца.

С середины 2018 года бывший управленец проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.