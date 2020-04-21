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15:22

Лев Лурье: Карантином должны заниматься силовики

фото ЗакС политика Лев Лурье: Карантином должны заниматься силовики

Петербургский историк и публицист Лев Лурье поделился своим взглядом на протекание коронавирусной пандемии в городе, заметив, что желательно минимизировать количество "гражданских", которые принимают решения по этой серьезной проблеме в столь ответственное время.

"Это область, которой должны заниматься специалисты и, в первую очередь, силовики. Это напоминает войну внутри каждой страны, только вместо фашизма теперь борются с коронавирусом. Специалисты по созданию госпиталей, военные медики, специалисты по экономике в кризисной ситуации. <...> Если надо вводить чрезвычайную ситуацию - надо вводить чрезвычайную ситуацию. <... > Во время войны надо воевать", - рассудил аналитик в интервью "Эху Петербурга".

Поведение городских властей с рядом существенных оговорок гость эфира считает вменяемым: Смольный ведет себя как инстанция, готовая слышать гражданское общество. Лурье вполне допускает, что требование раздать деньги гражданам, лишенным возможности зарабатывать, будет в той или иной степени и форме выполнено. Объективно мешают этому, по его мнению, традиционная медлительность петербургского правительства и его нежелание выглядеть идущим на поводу у оппозиционной повестки.

Отметим, что карантин как таковой в Петербурге не введен: до 30 апреля жителям запрещено появляться на детских и спортивных площадках, кладбищах и парках, но свободно ходить по улицам и магазинам разрешается.

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