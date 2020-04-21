18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:38

Бизнес-омбудсмен Петербурга озвучил необходимые меры поддержки предпринимателей

фото ЗакС политика Бизнес-омбудсмен Петербурга озвучил необходимые меры поддержки предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов предложил ряд мер помощи бизнесу во время эпидемии коронавируса. Он озвучил их на заседании правительства 21 апреля.

Абросимов заявил, что к нему поступает много обращений от предпринимателей. Они поддерживают уже принятые меры, но просят их расширить, отметил омбудсмен.

По его словам, бизнесмены предлагают снизить в два раза в 2020 году налог на имущество для всех предпринимателей, пострадавших от кризиса. Также необходимо субсидирование 75% ежемесячных затрат на выплату заработной платы для тех предприятий, кто вынужден приостановить свою работу, заявил Абросимов. Он добавил, что требуется установить до 31 декабря 2020 года единую ставку в 7,5% для предпринимателей, которые рассчитываются по единому налогу на вмененный доход. Для тех, кто использует патентную систему налогообложения, предлагается ввести возможность установить доход в ноль рублей, отметил омбудсмен. 

Он также предложил отменить арендную плату на второй и третий кварталы 2020 года для тех, кто снимает городское имущество. За четвертый квартал можно ввести отсрочку до 31 декабря 2021 года, добавил Абросимов. 

Помимо этого, он заявил, что часть государственных учреждений имеет существенные долги перед предпринимателями. Эти задолженности необходимо погасить, чтобы бизнес мог продолжить работать в сложившихся условиях кризиса из-за коронавируса, пояснил Абросимов. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:30 Шишлов предлагает разрешить дистанционную юридическую помощь

20:15 Смольный планирует сэкономить на школах

19:59 "Наблюдатели Петербурга" призвали ГИК к беспристрастному формированию ТИКов

19:31 Госпитализация Лисовца с симптомами COVID-19 могла стать следствием переутомления

18:59 Бывшего священника РПЦ оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконный крестный ход

18:52 Патриарх попросил Мишустина не взимать с церквей коммуналку из-за отсутствия пожертвований

18:38 Дрозденко проверяют на коронавирус после заражений в администрации

18:16 Россия не изменила себе в рейтинге свободы прессы и по-прежнему занимает 149 место

17:59 Чиновники разрешили снести три старинных кронштадтских здания

17:36 "Вынужден признать, что заболел": Глава петербургского комздрава лег в больницу

17:30 Дмитриева приветствует "жесткий карантин" с патрулированием

17:03 Умер 48-летний настоятель Елоховского собора: у него обнаружили COVID-19

16:59 Продолжительность жизни россиян достигла рекордного максимума

16:38 Бизнес-омбудсмен Петербурга озвучил необходимые меры поддержки предпринимателей

16:30 Беглов: Деньги по крохам собираем

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru