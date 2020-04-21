Бизнес-омбудсмен Петербурга озвучил необходимые меры поддержки предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов предложил ряд мер помощи бизнесу во время эпидемии коронавируса. Он озвучил их на заседании правительства 21 апреля.

Абросимов заявил, что к нему поступает много обращений от предпринимателей. Они поддерживают уже принятые меры, но просят их расширить, отметил омбудсмен.

По его словам, бизнесмены предлагают снизить в два раза в 2020 году налог на имущество для всех предпринимателей, пострадавших от кризиса. Также необходимо субсидирование 75% ежемесячных затрат на выплату заработной платы для тех предприятий, кто вынужден приостановить свою работу, заявил Абросимов. Он добавил, что требуется установить до 31 декабря 2020 года единую ставку в 7,5% для предпринимателей, которые рассчитываются по единому налогу на вмененный доход. Для тех, кто использует патентную систему налогообложения, предлагается ввести возможность установить доход в ноль рублей, отметил омбудсмен.

Он также предложил отменить арендную плату на второй и третий кварталы 2020 года для тех, кто снимает городское имущество. За четвертый квартал можно ввести отсрочку до 31 декабря 2021 года, добавил Абросимов.

Помимо этого, он заявил, что часть государственных учреждений имеет существенные долги перед предпринимателями. Эти задолженности необходимо погасить, чтобы бизнес мог продолжить работать в сложившихся условиях кризиса из-за коронавируса, пояснил Абросимов.