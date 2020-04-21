Патриарх попросил Мишустина не взимать с церквей коммуналку из-за отсутствия пожертвований

Глава РПЦ патриарх Кирилл попросил российского премьера Михаила Мишустина отсрочить коммунальные платежи для подведомственных церкви учреждений ввиду снижения уровня пожертвований, вызванных режимом самоизоляции граждан. Письмо патриарха опубликовал Telegram-канал "Зеленый змий".

Патриарх полагает, что "заморозить" платежи следует лишь до отмены ограничительных мер, после чего все руководимые РПЦ заведения войдут в привычный режим работы.

В свою очередь источники РБК подлинность прошения патриарха подтвердили. Один из информаторов издания отметил, что Мишустин письмо церковного владыки перенаправил профильным ведомствам. К примеру, в Минстрое сообщили, что ответили на обращение Кирилла еще на прошлой неделе. Согласно озвученной министерством информации, решение об отсрочке может быть принято по соглашению между потребителем и поставщиком коммунальных услуг и зафиксировано в дополнительном соглашении.

В то же время "Газпром" уведомил СМИ, что если от приходов РПЦ будут поступать соответствующие просьбы, их рассмотрят в индивидуальном порядке.