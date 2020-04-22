За сутки в РФ прибавилось более 5 тысяч человек, подхвативших коронавирусную инфекцию

По состоянию на утро 22 апреля коронавирусная инфекция выявлена у еще 5236 россиян, общее число заразившихся достигло отметки 57 999, информирует оперативный штаб. Днем ранее, напомним, COVID-19 обнаружили у 5642 человек. От заболевания скончались 513 россиян.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова предположила, что Россия выйдет на "плато заболеваемости" коронавирусом до мая.

В Петербурге - плюс 294 новых случая, всего - 2267. В Ленинградской области - +41 (всего - 537), в Мурманской области - +71, в Смоленской области - +36, в Новгородской области - +26, в Коми - +20, в Калининградской области - +19, в Вологодской области - +7, в Псковской области - +4, в Архангельской области - +2.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим. В большинстве регионов для граждан введен строгий режим самоизоляции.

Добавим также, в мире COVID-19 обнаружен уже у более 2,5 млн человек, погибли свыше 177 тысяч граждан.