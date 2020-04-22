Вишневский поинтересуется у Беглова причинами отсутствия СИЗ в медучреждениях

Петербургский парламент на заседании 22 апреля утвердил депутатский запрос лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглова. Депутат интересуется причинами недостаточной оснащенности медицинского персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

В документе "яблочник" спрашивает у губернатора, в чем причина нехватки защитных средств в медицинских учреждениях, если на складах их достаточно, и в какие сроки городское правительство планирует решить эту проблему. Кроме того, Вишневский уточняет, требуется ли для выполнения этой задачи выделить дополнительные бюджетные средства.

По словам депутата, ранее он обращался с подобными вопросами к вице-губернатору по здравоохранению Олегу Эргашеву, но прямых ответов не получил.

На заседании правительства 21 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о дефиците в городе средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, на данный момент медицинские учреждения справляются, однако "мы подходим к красной черте".

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