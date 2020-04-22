ЗакС принял законопроект о бесплатном предоставлении кадастровой документации льготникам

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 апреля приняло в первом чтении инициативу, которая открывает отдельным категориям граждан доступ к копиям учетно-технической документов об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, в том числе техническим паспортам.

Законопроект был подготовлен парламентским комитетом по законодательством. Его представлял депутат от КПРФ Александра Рассудов.

По словам парламентария, в настоящее время стоимость предоставления подобной документации доходит до 3,5 тысяч рублей. Предложено наделить правом бесплатного получения информации ветеранов-блокадников, матерей-героинь, инвалидов, детей-сирот и другие льготные категории граждан.

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