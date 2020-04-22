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18:25

Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

фото ЗакС политика Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

Петербургский губернатор Александр Беглов организовал виртуальный флешмоб в память о Великой Отечественной войне: на своей странице "ВКонтакте" он, прочитав стихотворение о событиях тех дней, призвал горожан поступить аналогично, опубликовав видео с чтением литературного произведения на военную тематику и прикрепив к нему хештег #Стихи75летПобеды.

"К сожалению, в этом году мы вынуждены отменить все массовые мероприятия. Нет ничего важнее здоровья и безопасности человеческой жизни. Но мы обязательно скажем спасибо тем, кто выстоял в те тяжелейшие дни и годы. Предлагаю вам прочесть стихи о Великой Победе и выложить запись у себя на странице в социальной сети. Передаю эстафету коллегам и всем жителям города", - призвал градоначальник.

Идея принадлежит петербургскому Комитету по молодежной политике.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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