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18:33

Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

фото ЗакС политика Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

Комитет по социальной политике Петербурга 22 апреля направил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о порядке предоставления выплат заразившимся COVID-19 врачам. Сотрудникам больниц, в случае утверждения этого проекта, нужно будет подать в районную администрацию заявление вместе с документом "о признании медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией". 

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 апреля утвердил размер выплат для заболевших работников здравоохранения. В случае заражения медработники получат от города компенсацию в 300 тысяч рублей. Если заражение повлечет за собой инвалидность – 500 тысяч, если новый вирус станет причиной смерти медработника, то его семье выплатят 1 млн рублей. 

Согласно подготовленному комитетом по соцполитике порядку получения этих выплат, пострадавший врач сможет подать заявление в районную администрацию лично или через представителя. Заявителю потребуется предъявить паспорт, документ о месте жительства или пребывания, а также документ о признании медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией по форме, утвержденной комитетом по здравоохранению. 

В случае гибели медработника от коронавирусной инфекции на выплату в 1 млн рублей смогут претендовать супруг (супруга), дети, родители, а также лица, находившиеся на иждивении на момент его смерти.  Им нужно будет соответственно подать в районную администрацию заявление и документы о месте жительства и составе семьи погибшего. Кроме того, в свидетельстве о смерти в качестве причины должно быть указано заражение коронавирусной инфекцией. 

Согласно проекту постановления, на решение о предоставлении выплаты уполномоченным органам дается 10 рабочих дней. Еще пять дней отводится на информирование заявителя о результате. В случае отказа от предоставления выплаты чиновники должны будут указать причину и сообщить о порядке обжалования этого решения. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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