Депутаты МО "Остров Декабристов" попросили Горсуд расформировать свою ИКМО

Группа депутатов муниципального образования "Остров Декабристов" подала в городской суд Петербурга иск о расформировании местного избиркома (ИКМО), не передавшего мандаты победившим на выборах мундепам, сообщил в своем Telegram-канале юрист Виктор Воробьев, представляющий интересы истцов.

Депутат местного совета Леонид Андрухов уточнил ЗАКС.Ру, что в суд обратились три представителя "Яблока" и бывший глава муниципалитета Владимир Барканов, в новый созыв переизбравшийся самовыдвиженцем.

По результатами сентябрьских выборов в муниципальный совет "Острова Декабристов" партия "Яблоко" изначально получала пять из 10 мест. Однако после пересчета голосов расклады сил изменились: вместо "яблочников" Алексея Захарова и Натальи Невзоровой ИКМО признала победителями Анастасию Давыдову из ЛДПР и Ольгу Погосян из "Единой России". Погосян впоследствии возглавила муниципалитет.

Захаров и Невзорова отстояли свою победу в двух судебных инстанциях, однако ИКМО так и не передала им депутатские мандаты.

"Бездействует как ИКМО Острова Декабристов, сохранившая за собой полномочия ОИК № 22, так и ТИК № 2, получившая по просьбе муниципального совета и решению горизбиркома полномочия непосредственно ИКМО. К тому же, однозначного ответа на вопрос, кто же теперь исполняет полномочия окружного избиркома — ИКМО или ТИК — нет", - написал Воробьев.

Он отметил, что российские избиркомы еще ни разу не расформировывали за неисполнение решения суда, по иску группы депутатов. Дело будет рассматривать коллегия из трех судей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.