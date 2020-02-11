«Яблочники» отстояли в суде свержение главы МО «Остров Декабристов»

Глава муниципального образования МО «Остров Декабристов» Ольга Погосян будет вынуждена лишиться депутатского мандата, а ее место в совете займет представитель «Яблока».

Городской суд Петербурга 11 февраля оставил в силе решение Василеостровского районного суда, отменившего в декабре итоги пересчетов результатов выборов на шести избирательных участках 22 округа муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру представитель «Яблока» в местном совете Леонид Андрухов.

Теперь избирательная комиссия МО «Остров Декабристов» должна принять новое решение о результатах выборов в 22 округе с учетом первого подсчета голосов на УИКах в ночь с 8 на 9 сентября. Таким образом, места в муниципальном совете потеряют представители ЛДПР Анастасия Давыдова и «Единой России» Ольга Погосян. Вместо них депутатские мандаты должны получить кандидаты от «Яблока» Наталия Невзорова и Алексей Захаров.

В сентябре депутаты от «Яблока» объявили, что временно не будут посещать заседания местного совета, назвав итоги выборов в МО «Остров Декабристов» сфальсифицированными и потребовав их пересмотреть. После вступления в силу судебного решения «яблочники» получили 5 из 10 мест в совете. Еще четыре – у «Единой России». Десятый член совета – экс-депутат ЗакСа Владимир Барканов, руководивший «Островом Декабристов» в прошлом созыве, а в этот пошедший без партийной поддержки.

По словам Андрухова, его однопартийцы намерены проконсультироваться с юристами по вопросу, кто должен созывать ближайшее заседание совета.

- Ситуация, мягко говоря, запутанная. Кто должен созывать совет? Полномочия главы МО не утрачиваются автоматически с утратой мандата. Если человек был главой МО, после выборов он не перестает им быть, пока не выбрали нового, - отметил депутат.

Добавим, что иск об оспаривании законности выборов главы МО «Остров Декабристов» также находится на рассмотрении Василеостровского суда. Ближайшее заседание назначено на 13 февраля.

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