Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

16:26

«Яблочники» отстояли в суде свержение главы МО «Остров Декабристов»

фото ЗакС политика «Яблочники» отстояли в суде свержение главы МО «Остров Декабристов»

Глава муниципального образования МО «Остров Декабристов» Ольга Погосян будет вынуждена лишиться депутатского мандата, а ее место в совете займет представитель «Яблока».

Городской суд Петербурга 11 февраля оставил в силе решение Василеостровского районного суда, отменившего в декабре итоги пересчетов результатов выборов на шести избирательных участках 22 округа муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру представитель «Яблока» в местном совете Леонид Андрухов.

Теперь избирательная комиссия МО «Остров Декабристов» должна принять новое решение о результатах выборов в 22 округе с учетом первого подсчета голосов на УИКах в ночь с 8 на 9 сентября. Таким образом, места в муниципальном совете потеряют представители ЛДПР Анастасия Давыдова и «Единой России» Ольга Погосян. Вместо них депутатские мандаты должны получить кандидаты от «Яблока» Наталия Невзорова и Алексей Захаров.

В сентябре депутаты от «Яблока» объявили, что временно не будут посещать заседания местного совета, назвав итоги выборов в МО «Остров Декабристов» сфальсифицированными и потребовав их пересмотреть. После вступления в силу судебного решения «яблочники» получили 5 из 10 мест в совете. Еще четыре – у «Единой России». Десятый член совета – экс-депутат ЗакСа Владимир Барканов, руководивший «Островом Декабристов» в прошлом созыве, а в этот пошедший без партийной поддержки. 

По словам Андрухова, его однопартийцы намерены проконсультироваться с юристами по вопросу, кто должен созывать ближайшее заседание совета.

- Ситуация, мягко говоря, запутанная. Кто должен созывать совет? Полномочия главы МО не утрачиваются автоматически с утратой мандата. Если человек был главой МО, после выборов он не перестает им быть, пока не выбрали нового, - отметил депутат.

Добавим, что иск об оспаривании законности выборов главы МО «Остров Декабристов» также находится на рассмотрении Василеостровского суда. Ближайшее заседание назначено на 13 февраля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:40 Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

17:35 Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать

17:30 Зюганов: КПРФ не против упоминания Бога в Конституции

17:12 Необдуманный выход на лёд может стоить петербуржцам не только жизни, но и 5 тысяч рублей

17:01 Вишневский обратился в суд из-за отказа КГИОП защитить бывшую медсанчасть на Одоевского

16:46 "Я сотрудник АП": Глава СПЧ не стал толковать приговор фигурантам дела "Сети"

16:30 Петербург презентуют как город Евро-2020 на роуд-шоу с блинами и водкой

16:26 Муниципал: «Яблочники» отстояли в суде свержение главы МО «Остров Декабристов»

16:24 Журналисту "Урал. МБХ медиа" впервые в РФ вынесли приговор по уголовному делу о "нежелательной организации"

16:00 Суд отказался возвращать дело Израйлита прокурору из-за декларации об амнистии капитала

15:48 Дмитриева, Трохманенко и Четырбок внесли законопроект о компенсациях жертвам терактов

15:37 Муниципал: "Сдавал за 30 фишек в месяц": Ургант пошутил про казино в квартире экс-главы МО "Введенский"

15:18 Главу московской "Другой России" задержали из-за фото в Instagram

14:55 ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро матерям читинских мальчиков, подорвавшихся на гранате

14:50 Суд в Петербурге постановил заблокировать интернет-магазины хамона и других санкционных продуктов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru