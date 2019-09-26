«Яблочники» из МО «Остров Декабристов» в видеообращении объяснили свою неявку на совет

Члены фракции «Яблоко» в муниципальном совете МО «Остров Декабристов» записали видеообращение, в котором заявили, что не явились 23 сентября на заседание местного совета, потому что считают его нелегитимным.

- Мы считаем собрание совета в том составе, в котором оно было назначено, нелегитимным. Мы считаем, что результаты выборов по 22 округу были сфальсифицированы и должны быть отменены, - заявил депутат Леонид Андрухов.

Его коллега Татьяна Муковникова напомнила о браке в бюллетенях, ставшем поводом для пересчета голосов. В квадратах напротив фамилии единоросса Натальи Ивановой стояли маленькие точки, которые комплексы обработки бюллетеней могли считать за голоса.

- ИКМО приняла решение о ручном пересчете. К моменту ручного пересчета уже были пририсованы новые галочки в бюллетени, - добавила Муковникова.

«Яблочники» заявили, что не могут начать депутатскую работу с игнорирования «наглой и открытой фальсификации». Депутат Николай Камилатов отметил, что фракция планирует добиваться пересмотра результатов выборов по 22 избирательному округу, где партия потеряла два мандата.

Напомним, помимо трех представителей «Яблока» на первое заседание совета не явился предыдущий глава муниципалитета Владимир Барканов, который на новые выборы шел самовыдвиженцем. В результате не было кворума и единороссы не смогли выбрать нового главу.

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