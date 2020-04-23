Глава УФАС по Петербургу: Ведомство не может снизить цены на маски и лимоны

Глава управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу Вадим Владимиров 23 апреля на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что в день ведомство получает около 20-25 жалоб на увеличение стоимости медицинских масок и лимонов. Владимиров отметил, что цена на маски выросла из-за многократного повышения спроса над предложением. В этой ситуации антимонопольное ведомство никакие меры принять не может, заявил глава УФАС.

- Ничего тут антимонопольная служба не сделает, когда масок мало. Когда каждому человеку надо несколько масок в день, насколько нас предупреждает Росздрав, а их гораздо меньше. И опять-таки в силу экономических законов цены на них будут расти. Если цены начать государством регулировать, например, объявить не выше 10 рублей, маски попросту исчезнут и уйдут все на черный рынок. Пока ситуация такая. Пока не нашьют наши производители масок столько, чтобы хватило и на следующую эпидемию,цены будут, наверное, такими, - сообщил Владимиров.

По его словам, аналогичная ситуация со стоимостью лимонов. Руководитель антимонопольного ведомства напомнил, что лимон не входит в товары первой необходимости и зафиксировать их стоимость власти не могут.

- Лимон тоже у нас в Российской Федерации, насколько я знаю, произрастает достаточно нерегулярно, и 90% его завозятся из южных краев и других стран. Естественно, с атакой коронавируса логистические цепочки претерпели некоторые изменения, поэтому дефицит лимона при повышенном спросе легко объясним экономическими причинами, а вовсе не каким-то заговором. Когда спрос превышает предложение, по экономическим законам растут цены, - заявил глава УФАС.

Он считает, что в ближайшее время все спрос и предложение сравняются - цены придут в норму.