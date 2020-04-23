В Эжвинском районе Сыктывкара сняли карантинный режим

В Коми региональная противоэпидемическая комиссия решила снять установленный в Эжвинском районе Сыктывкара карантинный режим: очаг коронавирусной инфекции купирован, поэтому власти перевели Эжву на режим повышенной готовности, информирует пресс-служба администрации Сыктывкара.

"Сегодня, 23 апреля, снят карантинный режим в Эжвинском районе Сыктывкара. К такому заключению пришли члены сыктывкарской санитарно-противоэпидемической комиссии, выслушав информацию Роспотребнадзора по Коми о купировании ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в больнице, а также главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Республики Коми Н. А. Овчинниковой о ситуации по COVID-19 и принимаемых мерах по недопущению распространения этой инфекции", - говорится в сообщении чиновников.

В муниципалитете продолжат работать дежурные группы в детсадах № 53 и № 11, которые посещают дети медиков.

В ближайшее время дезинфекторы приступят к санитарной обработке общественных помещений.

В марте крупный очаг заражения был зафиксирован в Эжвинской городской больнице в Сыктывкаре. После этого на карантин ушли еще четыре больницы региона.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 542 случая заражения COVID-19.