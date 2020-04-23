ЕСПЧ зарегистрировал жалобу шамана-"изгонителя Путина" Александра Габышева

Евроспейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу якутского шамана Александр Габышева, который в прошлом году организовал несколько походов на Москву с целью изгнать Владимира Путина из Кремля, рассказала "МБХ медиа" юрист "Правозащиты Открытки" Эльза Нисанбекова.

Обращение Габышева касается событий, произошедших 10 декабря 2019 года: тогда его оштрафовали на 10 тысяч рублей за неповиновение полицейскому. По мнению правоохранителей, вина шамана заключается в том, что они не смогли вручить ему повестку.

Кроме того, в жалобе указывается, что полицейские изъяли у Габышева меч, однако никаких законных оснований для этого не имелось.

"Более того, в материалах дела отсутствует законное обоснование изъятия меча. Суд при вынесении постановления по административному делу не учел позицию защиты, подтверждающуюся материалами административного дела", - указывается в тексте документа, направленного в Страсбургский суд.

По мнению адвокатов религиозного деятеля, в его отношении были нарушены статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека.

Отмечается, что в ЕСПЧ обратились также некоторые члены команды Габышева, которые стали "жертвами" правосудия лишь за то, что являлись его сторонниками.

Напомним, Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирается провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он собирался продолжить весной.