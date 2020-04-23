18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:25

Цивилев просит Минпросвещения перенести последний месяц учебного года

фото ЗакС политика Цивилев просит Минпросвещения перенести последний месяц учебного года

С учетом сложности онлайн-технологии обучения для многих школьников петербургский депутат Алексей Цивилев написал официальное письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором просит его перенести майские уроки на август. К этому шагу депутата подтолкнули множественные обращения родителей. Пока, жалуются они, процесс устроен так, что без их участия дети не справляются ни с усваиваемым материалом, ни с технологиями.

Речь в обращении Цивилева идет о возрастной группе учащихся с 1 по 8 классы.

Ранее к проблеме дистанционного обучения обращался "яблочник" Борис Вишневский. Он предлагал несколько способов того, как организовать онлайн-уроки детей в присутствии взрослых, рассматривая в качестве возможного варианта даже помещение учащихся в специальные пансионаты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
19:39 Радзиховский нашел "феноменальным" нерастущий рейтинг Путина в условиях кризиса

18:59 Беглов поддержал идею временного освобождения РПЦ от коммунальных платежей

18:51 Экс-депутат ЗакСа Волчек подозревается в вымогательстве 8 млн рублей

18:38 "Уникальное скотство": Невзоров осудил "коронавирусных" паникеров с телевидения

18:16 BBC: Регионы потратили миллионы на контракты по подготовке к голосованию по изменению Конституции

17:57 Депутат ГД о борьбе с Telegram: Мы только показали свою глупость

17:46 Беглов попросил у Матвиенко денег на борьбу с COVID-19

17:25 Цивилев просит Минпросвещения перенести последний месяц учебного года

17:24 Активисты доставили бесплатные обеды для пожилых людей Кировского района

17:00 Меценаты закупили просроченные аппараты ИВЛ и для других владимирских больниц

16:30 "Русь сидящая" подала в суд на RT и РЕН-ТВ

16:10 День начала работы ледовой Дороги жизни стал региональной памятной датой

15:52 Минтруд выступает за введение карантина во всех ПНИ и домах престарелых

15:16 Видео с обличительной речью Резника в ЗакСе заблокировали на YouTube

14:55 Песков о COVID-19 в РФ: Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru