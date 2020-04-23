Цивилев просит Минпросвещения перенести последний месяц учебного года

С учетом сложности онлайн-технологии обучения для многих школьников петербургский депутат Алексей Цивилев написал официальное письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором просит его перенести майские уроки на август. К этому шагу депутата подтолкнули множественные обращения родителей. Пока, жалуются они, процесс устроен так, что без их участия дети не справляются ни с усваиваемым материалом, ни с технологиями.

Речь в обращении Цивилева идет о возрастной группе учащихся с 1 по 8 классы.

Ранее к проблеме дистанционного обучения обращался "яблочник" Борис Вишневский. Он предлагал несколько способов того, как организовать онлайн-уроки детей в присутствии взрослых, рассматривая в качестве возможного варианта даже помещение учащихся в специальные пансионаты.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.