Беглов попросил у Матвиенко денег на борьбу с COVID-19

Петербургский глава Александр Беглов провел телефонную беседу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и обсудил с ней "коронавирусную" обстановку, сложившуюся в городе на Неве, передает пресс-служба Смольного.

Во время дискуссии Беглов попросил Матвиенко поспособствовать тому, чтобы Северной столице выделили средства из федерального бюджета на покупку средств индивидуальной защиты и медоборудования, необходимых для городских больниц, в том числе - для "полевого" госпиталя, разбитого в "Ленэкспо".

Напомним, по состоянию на 23 апреля в Петербурге насчитывает 2458 человек, заразившихся COVID-19.

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