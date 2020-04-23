Экс-депутат ЗакСа Волчек подозревается в вымогательстве 8 млн рублей

Столичные следователи работают с петербургским предпринимателем, экс-депутатом ЗакСа и Госдумы Денисом Волчеком в рамках дела о вымогательстве 8 млн рублей, делится "Интерфакс".

"Волчек, а также его знакомый Зураб Плиев задержаны в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество (часть 3, статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ), возбужденного накануне органами московского управления Следственного комитета (СК)", - пояснил близкий к ходу следствия источник агентства.

На данный момент обоих мужчин допрашивают.

По информации СК, ранее в одном из офисов неназванной московской фирмы, расположенном на Краснопресненской набережной, доверенное лицо некоего бизнесмена передало представителю Волчека и Плиева 8 млн рублей за то, чтобы этого предпринимателя не привлекли к уголовной ответственности.

Получивший деньги гражданин был пойман местными правоохранителями. Днем ранее в Петербурге задержали и самого Волчека.

Действия троих мужчин квалифицировали как покушение на мошенничество, так как никто из них не обладал реальной возможностью каким-либо образом повлиять на ход уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателя.

Напомним, Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в 2002 году. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала V, а потом и VI созывов. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.

До политической карьеры экс-парламентарий занимался бизнесом. С середины 1990-х он участвовал в управлении страховой компании "РусМед", крупнейшего фармацевтического завода "Фармакон" и других предприятий.