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9:53

В Ненецком автономном округе выписали из больницы единственного пациента с коронавирусом

фото ЗакС политика В Ненецком автономном округе выписали из больницы единственного пациента с коронавирусом

Из Ненецкой окружной больницы выписан единственный пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция в НАО, сообщается на сайте региональной администрации.

Пациент прибыл 9 апреля из Петербурга, в аэропорту Нарьян-Мара у него выявили симптомы заболевания и госпитализировали. С ним контактировали 162 человека, у всех них тесты на коронавирус оказались отрицательными, их срок самоизоляции истекает сегодня, 24 апреля.

Таким образом, Ненецкий автономный округ стал единственным регионом России, где пока нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Всего по стране пока известно о 62,7 тысячах заболевших.

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