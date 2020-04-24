Иванова считает привязку к ОКВЭД недостатком в помощи Смольного бизнесу Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга Ирина Иванова считает, что опора на общероссийский классификатор видов экономической деятельности затрудняет финансовую помощь Смольного бизнесу в условиях самоизоляции, передает "Поребрик.медиа".

Иванова обратила внимание на строгую привязку финансовой помощи к ОКВЭД. По ее словам, предприниматели привыкли к тому, что при регистрации бизнеса они берут сразу несколько кодов на разные виды деятельности.

"Если давать льготу по первому коду в списке [который по умолчанию считается основным], то помощь мало кто получит", - пояснила Иванова. Она подчеркнула, что привязка к кодификации таким образом "отрезает многие предприятия".

По мнению депутата, стоит ввести дополнительный механизм, с помощь которого предприниматели могли бы доказать, какой вид деятельности у них основной. Например, предоставлять справку о структуре выручки.

Накануне в Смольном состоялась встреча вице-губернаторов и представителей бизнеса. Обсуждаемые меры поддержки бизнеса Иванова назвала в целом положительными. Она оценила субсидию на выплату зарплат в размере НДФЛ II и III кварталов 2019 года и льготы по налогу на имущество для торговых центров. При этом она отметила, что считает более правильными схожие меры в Ленобласти. Там власти предъявляют меньше требований к получателям помощи.

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