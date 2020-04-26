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17:31

Беглов выразил соболезнования семье нейрохирурга Филиппова

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования семье нейрохирурга Филиппова

Петербургский градоначальник Александр Беглов соболезнует родным врача-нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова, чья жизнь оборвалась сегодня ночью, 26 апреля. У медика диагностировали COVID-19.

"Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей. Светлая память настоящему петербургскому врачу", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Семье усопшего выплатят 1 млн рублей.

Кроме того, в очередной раз глава города призвал петербуржцев строже соблюдать режим самоизоляции.

"Это особенно касается людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Только так мы можем снизить угрозу распространения инфекции, помочь и себе, и другим людям, в том числе врачам, которые спасают жизни тех, кто заболел", - напомнил Беглов.

Днем ранее, напомним, Смольный подтвердил смерть от коронавирусной инфекции 50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого - коллеги Филиппова по Александровской больнице. Медик лечил пациентов от COVID-19 и заразился "при исполнении врачебного долга". Беглов выразил соболезнования его родным, заверив, что они получат выплату в размере 1 млн рублей.

По состоянию на 26 апреля в городе на Неве зарегистрировано 3077 случаев заболевания COVID-19.

Также сегодня глава петербургских эсеров Марина Шишкина обратилась к Беглову с просьбой вести список врачей, павших в борьбе с инфекцией.


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