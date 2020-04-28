18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:35

В Пскове завели дело о фейках из-за статьи о коронавирусе после жалобы властей

фото ЗакС политика В Пскове завели дело о фейках из-за статьи о коронавирусе после жалобы властей

После жалобы администрации Псковской области возбуждено дело о фейковой новости из-за материала корреспондента "МБХ медиа" Людмилы Савицкой о распространении коронавируса в регионе, передает "МБХ медиа".

Дело возбуждено по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ). Претензии вызвало то, что Савицкая в статье процитировала активиста Николая Кузьмина, давшего информацию об аппаратах ИВЛ по состоянию на 16 марта. Савицкая отметила, что после мнения Кузьмина в статье приведена официальная информация властей Псковской области, в которой говорится, что в распоряжении местных властей есть 190 аппаратов.

Сама журналистка проходит по делу как свидетель, статья направлена на лигвистическую экспертизу. По ее словам, следователь спрашивал, она ли публиковала этот материал.

В материале ""Ситуация критическая". Как Псков встречает коронавирусную пандемию" медики, в частности, рассказывали о нехватке медсестер и нерабочих аппаратах ИВЛ. В отношении Кузьмина также завели дело о фейковой информации.

На 28 апреля в России известно о 93,5 тысячах случаях заражения коронавирусом, в Псковской области – о 128.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:53 До конца года капитально отремонтируют ближайший к Невскому участок Фонтанки

19:45 Путин ответил критикам: вспомнил про древнюю Спарту, Джека Лондона и генетический код

19:08 Гудков сравнил режим самоизоляции с домашним арестом

19:04 Пивоваров: Пандемия показала, что нужно требовать перераспределения бюджета

18:47 Макаров призвал волонтеров "Единой России" не забыть о блокадниках в День Победы

18:33 Муниципал: Войтановский: Сайт "Лиговки-Ямской" взломали

18:26 Смольный передумал отслеживать неизолировавшихся пенсионеров по проездным

18:25 В Петербурге до лета продлили противопожарный режим

18:11 Смольный выделил 600 млн рублей на выплаты соблюдающим самоизоляцию пенсионерам

18:05 Президент поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки бизнеса

17:55 Экологи пожаловались на свалку под Ломоносовом

17:51 Путин продлил "нерабочий период" до 12 мая

17:48 Путин предложил отмечать День работника скорой помощи 28 апреля

17:43 Путин поручил разобраться с дефицитом защитных средств для врачей

17:30 В Петербурге начали продавать онлайн автомобили с доставкой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru