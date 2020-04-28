В Пскове завели дело о фейках из-за статьи о коронавирусе после жалобы властей

После жалобы администрации Псковской области возбуждено дело о фейковой новости из-за материала корреспондента "МБХ медиа" Людмилы Савицкой о распространении коронавируса в регионе, передает "МБХ медиа".

Дело возбуждено по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ). Претензии вызвало то, что Савицкая в статье процитировала активиста Николая Кузьмина, давшего информацию об аппаратах ИВЛ по состоянию на 16 марта. Савицкая отметила, что после мнения Кузьмина в статье приведена официальная информация властей Псковской области, в которой говорится, что в распоряжении местных властей есть 190 аппаратов.

Сама журналистка проходит по делу как свидетель, статья направлена на лигвистическую экспертизу. По ее словам, следователь спрашивал, она ли публиковала этот материал.

В материале ""Ситуация критическая". Как Псков встречает коронавирусную пандемию" медики, в частности, рассказывали о нехватке медсестер и нерабочих аппаратах ИВЛ. В отношении Кузьмина также завели дело о фейковой информации.

На 28 апреля в России известно о 93,5 тысячах случаях заражения коронавирусом, в Псковской области – о 128.