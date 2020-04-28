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16:40

Сайт МО "Лиговки-Ямской" снова "рекламирует" антикризисную программу Навального

фото ЗакС политика Сайт МО "Лиговки-Ямской" снова "рекламирует" антикризисную программу Навального

На сайте муниципального образования "Лиговка-Ямская" неизвестный разместил логотип антикризисной программы оппозиционера Алексея Навального. В изображение встроена ссылка, которая ведет на сайт с разъяснением программ.

При этом глава муниципалитета Вадим Войтановский является противником Навального, о чем публично заявлял. Оперативно получить его комментарий по вопросу ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, 24 апреля, на сайте МО был размещен баннер с информацией об антикризисных мерах, которые предложил Навальный. Изображение в тот же день пропало с сайта. Помощник Войтановского Виктор Перов заявил ЗАКС.Ру, что ни про какой баннер не знает, "сейчас" на сайте ничего нет, а сам он не имеет доступа к размещению информации на портале. Уволенный в тот день главой МО руководитель местной администрации Виктор Жданцев сообщил, что также не обладает доступом к сайту. По его словам, он есть у Перова и руководителя структурного подразделения организационного отдела Елены Зозулевич. 

София Саттарова

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