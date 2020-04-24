"Лиговка-Ямская" на своем сайте "прорекламировала" антикризисные меры Навального

На сайте муниципального образования "Лиговка-Ямская" днем 24 апреля неизвестный разместил баннер "5 шагов для России" с антикризисными предложениями политика-оппозиционера Алексея Навального. При этом, глава муниципалитета Вадим Войтановский не раз высказывал свою позицию против "навальнистов". В частности, он предлагал запретить их на конституционном уровне.

Доступ к сайту есть только у двух людей: помощника главы округа Виктора Перова и руководителя структурного подразделения организационного отдела Елены Зозулевич, сообщил ЗАКС.Ру врио главы местной администрации Виктор Жданцев. По его словам, он не знает, кто поместил баннер на сайте.

Перов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что доступ к сайту не имеет. Он уточнил, что управлять порталом могут сотрудники администрации. Перов добавил, что не знает ничего про баннер с предложениями Навального.

- Нету баннеров никаких. Зайдите на сайт сейчас и посмотрите. Я не знаю ничего. Захожу на сайт - нормальный сайт. Никаких баннеров нет. Посмотрите сами, - предложил Перов.

Во время разговора ЗАКС.Ру с ним объявление действительно пропало с сайта муниципалитета. Глава округа Войтановский на звонок издания не ответил.

Напомним, 23 апреля Войтановский личным распоряжением снял Жданцева с должности. Последний считает действия главы муниципалитета незаконными.