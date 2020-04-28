Суд отложил заседание об оспаривании запрета на посещение парков и организацию мероприятий

Санкт-Петербургский городской суд объявил перерыв в рассмотрении исков к правительству Петербурга об оспаривании постановления № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В положениях документа, в частности, запрещается посещение парков, скверов, детских площадок, организация массовых культурных, спортивных и иных мероприятий.

Речь идет об иске координатора движения "Весна" Богдана Литвина и коллективном заявлении 21 петербуржца. Представитель истцов на заседании заявил, что введение ограничений до степени запрета выходит за полномочий правительства Петербурга. При этом, он отметил, что его доверители не выступают против необходимых мер по противодействию распространения коронавируса, но считают их нелегитимными.

- Мы не говорим о том, что меры не нужны, мы говорим, что они введены незаконно, - заявил юрист.

Он напомнил, что сейчас в Петербурге установлен режим повышенной готовности. В этом случае невозможно ограничение прав граждан, пояснил представитель истцов со ссылкой на законодательство. Он пояснил, что для этого необходимо ввести режим ЧС или ЧП, а также принять соответствующий федеральный закон.

Представитель правительства на заседании заявил, что все ограничения приняты для того, чтобы не допустить создание условий угрозы жизни и здоровья горожан. На это у властей города полномочия есть, отметил представитель ответчика.

В ходе судебного разбирательства 28 апреля истцы решили уточнить свои требования. Они подали соответствующее ходатайство о переносе заседания. Судья его удовлетворила и назначила следующее заседание по делу на 29 апреля.

Напомним, координатор движения "Весна" Богдана Литвина оспаривает запрет на посещение парков со скверами и проведение массовых мероприятий. Иск 21 петербуржца также подан против ограничений на проведение мероприятий. Среди истцов глава реготделения "Яблока" Екатерина Кузнецова, правозащитник Динар Идрисов, активист и экс-кандидат в МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") Павел Чупрунов, участники "Бессрочного протеста" и другие.

Ранее под предлогом нарушения постановления полицейские грозили задержаниями активистам, которые вышли на одиночное пикетирование. Некоторые общественники все же были перенаправлены в отделения полиции.

София Саттарова