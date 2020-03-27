Пикеты уходят с улиц

Несмотря на разрастающуюся эпидемию коронавируса, некоторые петербургские оппозиционеры продолжают устраивать одиночные пикеты. При этом часть общественников уже перенесла свои протесты в интернет. С улиц активистов, между тем, все активнее выгоняют полицейские, утверждая, что пикеты противоречат постановлению городских властей о запрете массовых мероприятий в период эпидемии.

Массовое одиночное пикетирование

Традиционно вечером в конце рабочей недели активисты разных движений в Петербурге проводили пикетирования у станций метро. Мероприятие получило название "пятничный метропикет". В основном, активисты выступали против политических репрессий, но затрагивались и другие проблемы. Например, 13 марта пикетирующие требовали от властей не вносить изменения в Конституцию. Часть протестующих в тот день полиция задержала. В тот же день губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по противодействию распространения коронавируса. Тогда запрещались мероприятия с более чем тысячей участников.

18 марта меры ужесточились. В дополнении к постановлению появились слова "Запретить до 30.04.2020 проведение на территории Санкт-Петербурга спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий <…>".

На метропикетах 20 марта сотрудники правоохранительных органов уже заявляли, что активисты нарушают это постановление правительства. В итоге 20 марта было задержано 8 человек.

- Как такового пикета у меня не было. До меня вставало семь человек поочередно в пикет с разными плакатами. Их всех задержали. Потом встал я. Я взял в руки в распечатанном виде постановление правительства Санкт-Петербурга о запрете массовых мероприятий. Ко мне подошел один из сотрудников полиции, сказал, что я провожу одиночный пикет и мне нужно отправиться в отдел полиции для составления протокола, поскольку они считают, что этим постановлением запрещены вообще любые публичные мероприятия, даже одиночные пикеты. Под предлогом исполнения этого постановления он меня и задержал, - рассказал один из участников той акции Илья Ткаченко.

По его словам, уже в отделе на него составили протокол за нарушение установленного порядка проведения акции (с.5 ст.20.2 КоАП). По таким же основаниям за день до этого был задержан активист Никита Зарецкий. По его словам, полицейские сообщили ему, что задержание произошло по заявлению о нарушении постановления правительства о запрете массовых мероприятий.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко по поводу этих задержаний. Парламентарий напомнил, что постановление правительства было принято в соответствии со ст. 4.1 ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В данной статье указано, что вводимые ограничения не должны затрагивать права и свободы человека, пояснил Вишневский.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов так же обратил внимание властей на некорректное основание для задержания. Он направил обращение к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину. О незаконности этих задержаний Шишлов заявил и во время своего отчета на заседании ЗакСа 25 марта. Омбудсмен считает, что полиция неправильно трактует постановление правительства: меры не могут ограничивать права и свободы граждан.

Однако, выступления правозащитников не помешали полицейским продолжить задержания со ссылкой на постановление. Активист Александр Тонконогов проводил одиночный пикет у Гостиного двора 25 марта. Он призывал не ходить на голосование по поправкам в Конституцию, так как считает эту процедуру противозаконной.

Активист заявил, что во время акции полицейский задержал его без объяснения причин. После сотрудник полиции просил кого-то по телефону написать на активиста заявление о том, что он якобы ругался матом в общественном месте, добавил Тонконогов. Он уточнил, что по факту задержание ему обосновали нарушением постановления о запрете массовых мероприятий и составили протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП.

Законность ограничений

Избежать задержания удалось активистке Елене Шендера, которая 19 марта встала в пикет у правительства Ленинградской области против ввоза урановых "хвостов".

- Я успела выйти в тот день, когда они пришли в порт. Но мне полиция сказала, что если я сейчас не уйду, то они меня задержат, поскольку вышло постановление. Но они ошибаются, там запрещены массовые мероприятия, а не одиночные пикеты. Видимо, это был просто повод попросить меня оттуда уйти, - рассказала активистка ЗАКС.Ру.

Она отметила, что на пикете была одна и специально никого не звала. Не было и никакой пикетной очереди, уточнила Шендера. Так же со ссылкой на новое постановление правительства полицейские попросили прекратить пикет в защиту Сада на Неве, рассказал руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Костров. По его словам, акцию пришлось закончить через 15 минут после ее начала. Сейчас активисты думают, как выходить из этой ситуации, заявил Костров. Сам он уверен, что одиночные пикеты под запрет постановления не подпадают.

- Я считаю, что не подпадают, потому что там написано про массовые мероприятия, а пикеты все же одиночными являются. Думаю, надо дождаться позиции прокуратуры и уже исходя из этого работать, - сказал активист.

Старший партнер правозащитной организации "Апология протеста" Александр Передрук заявил ЗАКС.Ру, что, по его мнению, задержания на основании постановления губернатора не являются законными. Документ запрещает проведение именно массовых мероприятий, отметил юрист.

- Задача и цель, которых власти хотят добиться запретом, очевидны – запретить скопление людей, чтобы не распространять коронавирус. Как один человек с пикетом может этот коронавирус распространять, я не понимаю. Более того, если он, например, действительно заражен, то, задерживая его, полицейские сами рискуют, потому что они с ним общаются, они его везут в отдел полиции, где он может находиться с другими людьми. Очевидно, что цель такими средствами не достигается, - считает Передрук.

Он добавил, что само постановление правительства также вызывает вопросы. Права и свободы человека могут ограничиваться только федеральным законодательством, пояснил юрист. В частности, по его словам, при введении режима чрезвычайного положения. Режим же подготовки к нему не должен ограничивать права и свободы человека, сообщил Передрук со ссылкой на законодательство.

Проблемы не пропали

Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции утром 27 марта заявил, что количество зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. За сутки выявлено 196 новых случаев, уточнили в штабе.

При этом, распространение вируса пугает не всех активистов. Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что соблюдает меры предосторожности. Ни с кем в пикетах не общается, документы в руки никому не передает и находится на расстоянии от проходящих мимо людей, уточнил Костров.

Он также отметил, что акции его движения нацелены на чиновников, поэтому от уменьшения числа людей на улице их эффективность не страдает.

- Пикеты в первую очередь проводятся около правительственных зданий: около Смольного, около ЗакСа. Задача пикета – обратить внимание именно чиновников, что мы продолжаем бороться и продолжим бороться в условиях этой эпидемиологической ситуации. Параллельно мы закрываем информационное поле публикациями СМИ и в социальных сетях, - рассказал активист.

По словам руководителя "Красивого Петербурга" Красимира Врански люди продолжают выходить на улицу, так эпидемия не отменяет другие проблемы.

- Я не думаю, что из-за эпидемии все остальные проблемы отодвинутся. Поэтому народ продолжает поднимать их и продолжает как-то добиваться их решений, - заявил Врански.

Гражданский активист Александр Тонконогов отметил, что людей на улице действительно стало меньше. При этом, по его словам, протестные акции транслируются в интернет, где их может увидеть большое число людей. На это же обратил внимание Врански. Он считает, что в информационном поле новостей "поубавилось", а пикеты – хороший инфоповод, заполняющий пространство.

В противовес этим мнениям координатор движения "Весна" Богдан Литвин считает, что сейчас надо ответственно относиться к своему здоровью и беречь своих родных. Поэтому "Весна" отказалась и от участия в пятничных метропикетах.

- Мы раньше активно участвовали в еженедельных метропикетах. Но опять же, одиночный пикет одиночен для участника, но люди, так или иначе, контактировали бы с большим количеством прохожих, которые общаются с ними и так далее. Поэтому это тоже не хорошо, к сожалению, - считает Литвин.

Протесты онлайн

Активные участники пятничных метропикетов – сторонники "Бессрочного протеста" - не планируют выход на акцию 27 марта, сообщили ЗАКС.Ру несколько активистов движения. Участник "бессрочки" Евгений Мусин отметил, что на настроение многих повлияло использование полицейскими постановления правительства о запрете массовых мероприятий.

- Конечно, на мотивацию многих активистов повлияли эти постановления в части ограничения конституционных политических прав граждан, а также превратно применяемая полицией норма о якобы запрете и публичных мероприятий одиночного характера. Хотя те, кто знаком с русским языком, прочтут в постановлении запрет на перечисленные в нём только массовые публичные мероприятия. Метропикеты - это децентрализованная кампания, всех не можем опросить. Наверняка кто-то выйдет на улицу в пикеты, - считает Мусин.

Гражданский активист Тонконогов считает, что можно было бы вывешивать плакаты на своих окнах.

- Сейчас люди как раз будут ходить, гулять, они это увидят, начнут задавать вопросы, спрашивать, что и как, гуглить в интернете, - полагает Тонконогов.

Отметим, в 2018 году активист Артем Гончаренко получил 25 суток ареста за то, что выставил в окне своей квартиры надувную желтую утку и вывесил флаг движения "Весна" в день, когда на улицах Петербурга проходила акция сторонников Навального "Забастовка избирателей". Суд не внял аргументам адвокатов Гончаренко, что активист, находясь у себя дома, не мог являться участником несанкционированного митинга и при всем желании физически не мог выполнить требования полиции "разойтись".

Штаб Навального в Петербурге объявил о переносе метропикетов в онлайн. Для этого организация создала Telegram-bot, куда каждый желающий может отправить свою фотографию с плакатом в руках, сообщила ЗАКС.Ру координатор петербургского штаба Ирина Фатьянова. Она отметила, что это общий канал для всей России. Причина освоения нового формата протестов все та же – коронавирус.

- На этой неделе мы решили, что предлагаем людям, чтобы не подвергать свое здоровье риску, перейти в онлайн режим. Два способа. Первый – разместить в своих социальных сетях фотографию с плакатом. Второй – есть метропикетный бот, в который люди тоже загружают фотографии, - пояснила глава петербургского штаба.

Так же в интернет из-за эпидемиологической обстановки переводит свою деятельность движение "Весна", сообщил ЗАКС.Ру координатор организации Богдан Литвин. Сейчас сторонники движения занимаются мониторингом дистанционного обучения в вузах, сообщил Литвин.

По словам координатора "Красивого Петербурга" Врански, еще часть активистов Петербурга тоже намерена при ухудшении эпидемиологической ситуации перенести свою деятельность в интернет.

- С активистами разных протестных движений "ЯГражданин", "АгитРоссия", "Бессрочный протест" обсуждали, что в какой-то момент мы перейдем на ограничения, но надо будет в любом случае проводить интернет-пикеты. Опять же, смысл такой: мы добиваем до конца уличные акции, пока это возможно, пока это разрешено, а дальше переходим на интернет-пикетирование или домашние пикеты, - рассказал руководитель "Красивого Петербурга".

София Саттарова

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