Вишневский просит Литвиненко разобраться с "неправомерным" задержанием участников "метропикетов"

Петербургский парламентарий Борис Вишневский обратился к городскому прокурору Сергею Литвиненко с просьбой изучить обстоятельства задержания восьмерых активистов, которые провели ночь в полиции и получили на руки протоколы об административном правонарушении за участие в одиночных пикетах.

В 78 ОП, напомним, попали Ольга Смирнова, Анна Межова, Александр Козичев, Ян Кутин, Павел Иванкин, Илья Барашкин, Николай Пчельников, Илья Ткаченко, Никита Зарецкий.

Задерживая активистов, полицейские ссылались на распоряжение Смольного о введении в городе на Неве режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения COVID-19, якобы, по их разумению, запрещающего проведение любых массовых мероприятий, в том числе одиночных пикетов.

Постановление правительства Петербурга, указывает Вишневский, было принято в соответствии со ст. 4.1 ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В данной статье отмечается, что "при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, могут быть приняты дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В том числе (подпункт "д" пункта 10), могут быть приняты меры, "обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия".

Парламентарий подчеркивает, что указанное постановление Смольного, запрещающее любые публичные мероприятия, ограничивает положенное, согласно Конституции, право граждан на свободу собраний - в том числе не требующих согласования пикетов.

По Конституции, права граждан могут быть ограничены только федеральным законом,. Таким образом, одиночные пикеты не могут быть запрещены одним лишь постановлением Смольного.

"Понимая необходимость и важность мер, предпринимаемых в связи с эпидемией коронавируса, полагаю, что вводимые ограничения должны быть законными и соразмерными. Даже и в режиме повышенной готовности задержания граждан, проводящих одиночные пикеты, являются совершенно противозаконными, а трактовка сотрудниками полиции указанного постановления Правительства Санкт-Петербурга - неправомерной", - пишет Вишневский, прося Литвиненко принять меры для прекращения нарушения конституционных прав граждан.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отказался рассказывать о планах Смольного по вопросам борьбы с распространением коронавируса. Также он призвал россиян отказаться от поездок в город на Неве.

Пока в Петербурге подтверждено 12 случаев заражения инфекцией, все пациенты находятся на лечении в Боткинской больнице.

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