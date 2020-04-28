Вишневский добился открытия пунктов "Петроэлектросбыта"

Петербургский депутат Борис Вишневский с удовлетворением отметил в своем Telegram-канале, что после его недавнего обращения к вице-губернатору Максиму Шаскольскому петербуржцы наконец получили возможность в условиях пандемии платить за жилищно-коммунальные услуги в пунктах "Петроэлектросбыта". По личному наблюдению Вишневского, в Василеостровском районе пункты уже открылись.

"Немало людей (особенно пожилых), которые не умеют платить за квартиру в онлайне, а "Сбербанк" за эти платежи берет комиссию", - подчеркнул "яблочник" важность своего обращения.

Чиновники выполнили просьбу целиком: в здании соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

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