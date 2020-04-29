В Петербурге открыли центр КТ для пациентов с подозрением на COVID-19

На базе Медицинского института им. Березина Сергея начал функционировать центр компьютерной томографии для пациентов, имеющих симптомы ОРВИ, пневмонии, а также подозреваемых с COVID-19, информирует пресс-служба медучреждения.

Цент будет открыт круглосуточно и ежедневно сможет принимать на обследование до 70 человек: благодаря этой мере планирует разгрузить приёмные покои городских стационаров.

Пациентов будут доставлять на машинах скорой помощи. Постфактум КТ врачи будут решать вопрос о госпитализации гражданина. В качестве меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждении ввели отдельные входы для медиков и посетителей.

Напомним, в Петербурге известно о почти 3,5 тысячах заражения COVID-19 и 27 умерших.