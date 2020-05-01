Первомай-2020: Виртуальные "маевки", шествие в Zoom и "Кащей Бессрочный"

Несмотря на ограничительные меры, 1 мая состоялось сразу несколько мероприятий, приуроченных к Дню солидарности трудящихся. Большинство из них прошло в режиме онлайн, что дало возможность сделать "маевки" междугородними. Лично помогать рабочим пообещал даже Дмитрий Медведев.

Митинг начальников

Время сейчас такое, что помимо самих трудящихся на Первомай вышли их начальники. Правда, у них был свой, отдельный онлайн-митинг "Хотим работать". Организовавшей его Партии Роста надо отдать должное - по составу участников, это была самая звездная "маевка".

В студии вместе с лидером партии Борисом Титовым митинг модерировал тележурналист и продюсер Александр Любимов. На связь с ними выходили шоумен Николай Фоменко, музыкант Сергей Шнуров, политолог Валерий Соловей, партийцы из регионов и селебрити от бизнеса, такие как бывший руководитель девелоперской компании "Миракс групп" Сергей Полонский и основатель сети магазинов DNS Сергей Алексеев.

Развлекал их казачий ансамбль, исполнивший песню "Не для меня" с текстом, адаптированным под реалии кризиса:

"Не для меня пришла весна,

Закрыт завод второй уж месяц.

Платить мне людям просто нечем,

И сил и средств нет у меня".

Предприниматели требовали от властей помочь бизнесменам, которые существенно потеряли в выручке и сохранили штат своих компаний, отменить на время эпидемиологического кризиса проверки и налоги для малого бизнеса и запретить отключать коммунальные услуги в офисах организаций. Личности президента Владимира Путина участники митинга старались не касаться, обращались либо к правительству, либо к "государству".

Двухчасовой эфир на YouTube к вечеру посмотрели более 15 тысяч человек. Такой успех неудивителен - акцию анонсировали даже на федеральном телевидении - 29 апреля о ней рассказывали в эфире "России 24".

Юридическая помощь от Медведева

Пока предприниматели критиковали власть абстрактную, партия власти "Единая Россия" рассуждала о правах трудящихся. Утром 1 мая генеральный совет единороссов провел онлайн-совещание, за которым мог наблюдать любой желающий. Перед взором наблюдателей некоторые партийные иерархи предстали в неформальном, практически домашнем виде. Бывший президент России Дмитрий Медведев, например, был одет в кожаную куртку поверх красного поло, а спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров - в синюю олимпийку.

В ходе совещания решили от имени фракции "Единой России" в Госдуме вносить изменения в Трудовой кодекс. В частности, регулирующие юридически дистанционную работу граждан. Кроме того, единороссы намерены реформировать систему служб занятости, которая, по словам Медведева, показала свою несостоятельность.

Еще одни итог виртуальной встречи - решение провести с 6 по 12 мая неделю дистанционных консультаций для граждан, которые в дни пандемии столкнулись с трудовыми проблемами. Консультировать работяг вызвался в том числе и лично Медведев.

"Я окончательно свои навыки юриста еще не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать", - заметил экс-президент.

В виртуальном мероприятии единороссов принимал участие и давний союзник партии власти, руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Хотя у ФНПР в последнее время напряженные отношения с петербургским отделением ЕдРа, об этом никто не вспоминал. Говорили только о совместной плодотворной работе.

Однако председатель Ленинградской федерации профсоюзов (входит в ФНПР) Владимир Дербин первомайские торжества впервые за последние годы провел не в окружении единороссов. Еще 30 апреля он возложил цветы к памятнику первой революционной маевки на улице Корабельная, а на следующий день участвовал в онлайн-мероприятиях вместе с коллегами-профсоюзниками.

КПРФ и "цифровой ошейник"

Утром 1 мая к памятнику на Корабельной улице пришли уже представители КПРФ. Возложив цветы, они, в лучших традициях мировых протестов эпохи пандемии, выстроились в шахматном порядке на расстоянии 1,5 - 2 метров друг от друга. Таким образом были соблюдены рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора.

Через несколько часов компартия уже проводила виртуальный митинг. Сначала его участникам показали видеообращение Геннадия Зюганова, а затем свои поздравительные слова сказали депутаты Госдумы и городского Заксобрания.

"Нас загнали в цифровое рабство. Накинули на нас цифровой ошейник. Ошейник называется "коронавирус", - констатировала первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова.

Помимо речей, коммунисты демонстрировали ролики с советскими песнями. В том числе видеонарезку прошлогоднего Первомая с шагающим в первом ряду улыбающимся Владимиром Бортко, на тот момент еще кандидатом в губернаторы.

Концерт и граффити

Свои онлайн-маевки провели и более радикальные левые. Например, троцкисты из "Марксисткой тенденции" и участники интернет-сообщества Tankie’s R&R. Независимые профсоюзы, входящие в Конфедерацию труда России, транслировали в своих соцсетях международный концерт трудовой солидарности, в котором приняли участие и российские активисты при поддержке группы "Аркадий Коц".

В интернете прошла и "Монстрация", ежегодная художественная акция, которая ежегодно проходит в виде демонстрации с множеством абсурдных лозунгов. На этот раз ее участники акционировали в одиночку и выкладывали в соцсети свои фотографии с хэштегом #монстрация2020. Это дало возможность поучаствовать во флэшмобе не только его завсегдатаям, но и, например, хомяку с плакатом "Я не верблюд", а также активистам из изоленты.

Анархисты, для которых Первомай - не только праздник трудящихся, но и день памяти чикагских единомышленников, казненных в далеком 1887 году, вместо виртуальной устроили граффити-акцию. На одной из набережных Петербурга появились портреты рабочего и суфражистки с черными флагами в руках, а в центре города - фотографии человека, похожего на президента, в короне и с подписью "Кащей Бессрочный". Снимки арт-работ опубликовала в своих соцсетях организация "Ревальтернатива".

Зоозащитники, которые последние несколько Первомаев проходили по Невскому проспекту за несистемными левыми, в этом году провели свой "Марш за права животных" на платформе Zoom. Выглядело это как простая конференция, но с видеороликами прошлых шествий, музыкой и историями былых оффлайн-похождений.

В отличие от левых, для которых особенно важна идеологическая составляющая 1 мая, демократическая оппозиция ежегодно использовала праздник как возможность легальных демонстраций на Невском проспекте. Если под красными и профсоюзными флагами лозунги из года в год звучат примерно схожие: солидарность с профсоюзами, защита прав трудящихся, политические репрессии, то тематика демократических шествий регулярно меняется. За последние несколько лет были демонстрации и за свободный интернет и за честные выборы, шествия и с градозащитными лозунгами и с антивоенными.

Поскольку в этом году демонстрации на Невском были невозможны, привязываться к дате и искать другие форматы акций почти никто из демократов не захотел. Известно только об одиночном пикете активиста "Агит России" Павла Иванкина. Он вышел в центр города с плакатом, на котором было написано "Путин, уходи" и через три минуты был задержан полицейскими. Ранее успел попасть в отделение и выйти из него сторонник "бессрочного протеста" Евгений Мусин. Он сообщил, что его задержали во время прогулки по Дворцовой площади. В отношении Мусина составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Сергей Еремеев

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