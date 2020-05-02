Вишневский добивается упрощения порядка выплат заразившимся COVID-19 медикам

Петербургский депутат Борис Вишневский встревожен условиями, по которым Смольный намерен выплачивать компенсации медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Объем помощи (30 млн рублей) говорит ему о том, что денег на всех пострадавших не хватит, и власти понадобится прибегать к хитрости и экономии на том, на чем законотворец не считает нужным экономить.

"Теперь в справке о смерти причиной должен быть указан ковид. И должен быть составлен акт признания пострадавшим вследствие оказания помощи заболевшим пациентам. Его составляет специальная комиссия. Которая к тому же, будет определять процент вины (!) медика в заболевании. Так вот, не будет ли так, что будут стараться не диагностировать ковид (заменяя его пневмонией, например), или указывать "сопутствующие заболевания" в качестве причины смерти?", - написал политик в своем Telegram-канале.

Вишневский добивается того, чтобы медикам не нужно было доказывать обстоятельств своего заражения. Одно обращение он уже направил вице-губернатору Олегу Эргашеву, второе письмо планирует отправить главе города Александру Беглову 3 мая. По данным "яблочника", инфекцию подхватили уже около 250 городских врачей.

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