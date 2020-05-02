18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

2 мая, 20:09

Сотни петербуржцев получили предупреждения за прогулки в парках

фото ЗакС политика Сотни петербуржцев получили предупреждения за прогулки в парках

Несколько сотен человек были пойманы сотрудниками комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности во время рейдов в  парках Петербурга, сообщили 2 мая в пресс-службе ведомства. Большинство нарушителей отпустили с предупреждением. 

Рейды чиновники проводили в Московском парке Победы и в Удельном парке. "Выбор мест для патрулирования производится по результатам мониторинга территории города с помощью системы видеонаблюдения", - сообщили в комитете. К вечеру 2 мая в отношении 11 любителей природы и свежего воздуха были составлены прокотолы. Чиновники считают, что эти граждане сознательно нарушили запрет властей. 

В комитете по вопросам законности сообщили, что рейды будут продолжаться в течение всех майских праздничных дней. Проверки проходят также в лесах и лесопарковых зонах, где находиться так же запрещено.

Правительство Петербурга ввело запрет на посещение парков в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителей могут оштрафовать. Более 20 петербуржцев пытались оспорить этот запрет, но Горсуд им отказал. 1 мая губернатор города Александр Беглов в очередной раз призвал жителей Петербурга проявить сознательность и провести праздники дома, заявив, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения и запреты могут быть ужесточены. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
2 мая, 20:09 Сотни петербуржцев получили предупреждения за прогулки в парках

2 мая, 18:00 В Ленобласти приводят в порядок воинские захоронения

2 мая, 17:36 Макаров поддержал предложение четко прописать в законе дистанционную работу

2 мая, 17:06 Путин намерен 9 мая обратиться к россиянам на фоне Вечного огня

2 мая, 15:59 "Коммунисты России" жалуются на давление силовиков

2 мая, 15:05 Депутат Романов передал жителям Понтонного продовольственные наборы

2 мая, 14:20 "Меня обманули. И я этого не прощу. Не заткнусь": Кураев - о конфликте с РПЦ

2 мая, 13:23 Дмитрий Быков рассказал о преимуществах Ленина перед Путиным

2 мая, 12:39 Вишневский добивается упрощения порядка выплат заразившимся COVID-19 медикам

2 мая, 11:59 В России выявили 7773 новых активных случая инфицирования коронавирусом

2 мая, 11:19 Глава Минстроя подхватил коронавирус

2 мая, 10:34 Собянин подсчитал примерное количество москвичей с COVID-19

1 мая, 21:50 Беглов пригрозил новыми ограничениями в случае роста числа заболевших

1 мая, 20:30 Первомай-2020: Виртуальные "маевки", шествие в Zoom и "Кащей Бессрочный"

1 мая, 18:00 В центре Петербурга задержали активиста с плакатом о "жадном президенте"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru