За сутки в РФ выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 633 россиян, информирует оперативный штаб. Таким образом общее количество заболевших составляет 134 687 человек.

Как отметили в оперштабе, у половины инфицированных не было характерных для COVID-19 клинических проявлений. Наибольшее количество заболевших в Москве - 5948. За сутки скончались 58 граждан, а излечились свыше 1600 человек.

В Северной столице COVID-19 обнаружен у 295 жителей (всего - 5029), в Ленинградской области - +62 случая заражения (всего - 1037).

По Северо-Западу ситуация выглядит следующим образом: Мурманская область — +238 заболевших (всего - 1694), Калининградская область — +41, Новгородская область – +26, Архангельская область – +22, Республика Коми — +20, Вологодская область — +20, Псковская область — +18, Ненецкий АО — +11, Смоленская область — +9, Республика Карелия — +4

Всего в мире известно о более 3,4 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали свыше 243 тысяч человек.