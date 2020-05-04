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Поправки в Конституцию

Муниципал

11:37

Несостоявшаяся мундеп попросила полицию проверить слова Трошина об однополых браках в Конституции

фото ЗакС политика Несостоявшаяся мундеп попросила полицию проверить слова Трошина об однополых браках в Конституции

Депутата МО "Литейный округ" Сергея Трошина вызвали в 78 отдел полиции для дачи объяснительной, сообщается в паблике "Сторонники "Яблока" на Литейном".

Как рассказал сам Трошин, неделю назад ему пришло СМС от участкового, в котором представитель правопорядка известил, что на муниципала поступило обращение в СК от "депутата Лиговского округа Илоны Ханиной". Женщину, которая на самом деле не является мундепом, возмутило выступление Трошина на заседании совета 17 марта, где он раскритиковал предлагаемую поправку к Конституции о том, что "брак может быть только союзом мужчины и женщины", назвав её дискриминационной.

"Когда мы, демократические силы, законным образом придем к власти – не только в Литейном округе, но и во всей стране – мы эту поправку изменим, и браком будет являться просто союз двух граждан любого пола. Я говорил о том, что когда-нибудь у нас в Петербурге люди смогут заключать однополые браки, а на Невском пройдет гей-парад – и в это время над Смольным будет развиваться радужный флаг. Нашим соперникам моё выступление не понравилось. Из-за этого я пришел в отдел полиции и написал объяснение", - рассказал о ситуации Трошин.

Сергей Трошин известен как защитник прав ЛГБТ-сообщества. Избравшись в муниципалитет минувшей осенью, он привлек внимание городских СМИ, демонстрируя на заседаниях совета радужный флажок и вызывая тем самым яростное негодование у представителей "Единой России".

В марте он заявил о намерении побороться за вакантный мандат депутата Заксобрания.

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