Число заболевших коронавирусом превысило 155 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 10 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших возросло до 155 370 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Большая часть новых заболевших – в Москве и Подмосковье: 5714 и 822 соответственно. В Петербурге заболели 226 человек, общее число зараженных достигло 5662 человек.

В Мурманской области за минувший день выявлено 127 заболевших, в Ленобласти – 53, в Калининградской – 24. В Новгородской области заболели еще 27 челок, в Псковской – 18, в Коми – 16, в Вологодской – 7, в Архангельской – 6, в Карелии – 2.

95 заболевших за минувшие сутки умерли, в общей сложности за весь период умерли 1451 человек. Выздоровели за все время 19 865 человек.