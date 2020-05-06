Вишневский предложил размещать детей из семей со случаями COVID-19 в школах и санаториях

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился в городское правительство с организационным предложением, касающимся несовершеннолетних горожан, в семьях которых есть случаи инфицирования взрослых коронавирусом. Речь идет именно о тех ситуациях, при которых члены семей еще не завершили лечение и не могут заниматься воспитанием.

В письме к вице-губернатору Олегу Эргашеву и главе регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой законотворец предлагает размещать детей из таких семей в пригородных санаториях, а также помещениях школ и детских садов, в которых в настоящее время все равно не проводятся занятия. Делать это нужно, полагает Вишневский, сразу после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус, взятых у несовершеннолетних как у "контактных" граждан.

6 мая число случаев заражения COVID-19 в городе достигло 5884 человек. К этому же дню официально насчитали 40 смертей пациентов с коронавирусом.

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