КПРФ передала Боткинской больнице наборы одноразовой посуды

Представители петербургского отделения КПРФ 6 мая отвезли в клиническую инфекционную больницу имени С.П.Боктина 7 800 наборов одноразовой посуды, сообщила ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова.

Помимо нее, в акции участвовала ее коллега по Законодательному собранию Ирина Иванова и другие однопартийцы.

Ходунова рассказала, что с просьбой о помощи к КПРФ обратилась сама больница. По ее словам, у медучреждения достаточно проблем, в частности, не хватает средств искусственной вентиляции легких.

- Мы решили помочь в первую очередь с тем, что можно приобрести оперативно и с радостью согласились привезти одноразовые тарелки, стаканчики и другую посуду, - отметила Ходунова.

Напомним, Боткинская больница первой начала оказывать помощь зараженным коронавирусом из Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время инфицированных принимают 16 стационаров города.

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