Глава Калининградской области поддержал медиков, отказавшихся работать с больными COVID-19

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, что власти региона поддерживают медиков, которые в силу ряда причин отказались работать с больными коронавирусной инфекцией. Глава субъекта РФ уверен, что это их законное право.

"Им предлагается и другая работа в других учреждениях подальше от очагов. После эпидемии вернёмся вместе с ними в обычный режим работы", - приводит слова Алиханова "Интерфакс".

Кто-то ушёл, потому что находится в группе риска, кто-то - в силу возраста, другие же - воспитывают маленьких детей, рассказал губернатор.

По данным министерства здравоохранения Калининградской области, около 100 врачей и 250 сотрудников медучреждений ушли с занимаемых постов ввиду отказа работать с зараженными COVID-19 пациентами.